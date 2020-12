Nový superúřad je dobrý nápad, systém bude pružnější, nevyžaduje to, aby se o opatřeních zdlouhavě debatovalo v parlamentu a opozice se producírovala, lidský život je důležitější, říká imunolog Václav Hořejší. Není možné, aby jeden ministr rozhodoval o vážných zásazích do práv a svobod, sledování mobilů je zásah do soukromí, některá opatření vlády jsou diskriminační, oponuje právník Ondřej Dostál