Slepice v klecích míň hynou, mrtvé kusy tam mohli dát aktivisté, klecová vejce kupuji, říká Dlouhá

dnes | V alternativních chovech slepic je víc parazitů, větší úhyn a menší snáška než v těch klecových, na podestýlce mají slepice větší stres. Chovatelé nedělají nic, co by bylo nezákonné, říká Gabriela Dlouhá, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie. Podle ní obchodní řetězce prodávají to, co chtějí zákazníci, doteď prý nebyl o dražší vejce z alternativních chovů zájem. Sama kupuje vejce z klecových chovů, dodává, že po stránce nezávadnosti jsou na tom vejce z obohacených klecí nejlíp.