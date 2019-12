Nemůžeme každé dva týdny odcházet z vlády, Babišovi by nedělalo žádný problém prosazovat program s SPD. Jsem rád, že jsem se nestal členem vlády, jako ministr bych byl už v demisi, říká místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Dodává, že Babiš sahá do kapes těm, kteří peníze opravdu potřebují, dotace by podle něj neměly jít velkým firmám. Předčasných voleb bych se nebál, říká.