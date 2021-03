Petříček dělá dobře svoji práci, nemá důvod odcházet. Jsou to politické hrátky prezidenta, na které teď nikdo nemá čas. V historicky největší krizi České republiky už premiér vyměnil ministra zdravotnictví dvakrát a posílilo to chaos, říká místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Kdyby premiér Babiš po třetí měnil ministra, tak se to bere jako manažerské selhání, dodává.