Není nic, co by se nedalo vydržet, když to porovnám s těmi umírajícími na covid v nemocnicích. Nejsme v žádném katastrofickém omezování lidských svobod, peníze se dají nahradit, lidský život ne. Mutace jsou nakažlivější, musíme se víc omezit a vyměnit roušky za respirátor, Blatný je nejlepší ministr, kterého jsme za pandemii měli, říká Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu.