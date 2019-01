Smlouva Prahy s Pekingem? Přežijeme i bez ní, panda už je passé, říká Hřib

dnes | Aktuálně neprobíhá s Pekingem žádná spolupráce, ani taková, ze které by Praha těžila, dřív byl hlavní benefit pro Čínu, byla to součást pandí diplomacie, lidská práva jsou ale víc, říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Podle něj pražské mosty čekají generální opravy, ta Libeňského mostu by měla začít v roce 2023. Chápu, že premiér má vymyšlené úřednické ghetto a myslí na své úředníky, ale já mám na mysli pohodlí pražských pacientů, dodává primátor ke svému plánu vybudovat novou nemocnici v Letňanech, na stejném místě, kde chce premiér Babiš postavit čtvrť pro úředníky.