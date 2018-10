Smrt na Taxisu? Stává se to, dostihy jsou tvrdé, koně ale mají radost, říká žokej

dnes | Najel jsem Taxis trochu rychleji, než je třeba, Vicody skočil hodně nízko a nedoletěl za hranu překážky, líčí žokej Josef Bartoš. Kůň, kterého sedlal v letošním ročníku Velké pardubické, si po doskoku zlomil nohu a musel být utracen. Když je zlomenina hodně velká, tak s tím kůň nedokáže žít, do týdne by přišla kolika, říká nejúspěšnější český žokej posledních let. Koně podle něj mají ze závodění radost, kritiku veřejnosti Bartoš odmítá. S koňmi žijeme každý den, staráme se o ně a trénujeme je, tohle byla nešťastná událost, dodává.