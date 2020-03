V oblasti Bergama zemřelo v posledních dnech tolik lidí, že je museli převážet ke kremaci do jiných měst, říká generální konzul ČR Jiří Kuděla. Tady v Miláně žije podobný počet lidí jako v Praze. Představa, že by podobné problémy přišly sem, je strašidelná. Nejsou totiž ruce, které by zvládly ošetřovat tolik lidí ve vážném stavu. Je tu ale klid a odhodlání, lidé věří, že to překonají, dodává.