Sobotka: Drahoš bude silný kandidát, ukazují to reakce soupeřů. Zeman by mohl více spojovat

dnes | Debata uvnitř naší strany zatím nesměřuje k tomu, že bychom měli svého vlastního kandidáta na prezidenta, ministr zahraničí Zaorálek i předseda Senátu Štěch tuhle ambici nemají, říká premiér Bohuslav Sobotka /ČSSD/ a dodává, že nejvíce demokratické by bylo o kandidátovi rozhodnout ve vnitrostranickém referendu. V referendu bude straníkům zřejmě dán seznam kandidátů, ze kterých mají vybírat. Sobotka nechce zatím říkat, koho by on sám volil. Dokáže si prý představit, že to bude Miloš Zeman. Má údajně však právo Zemana kritizovat, prezident bude údajně vždy odolávat pokušení zasahovat do poměrů uvnitř ČSSD. Bývalý šéf AV Drahoš by měl podle premiéra začít říkat své politické názory.