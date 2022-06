Špinar: Když jsem si připustila myšlenku, že jsem ženou, všechno do sebe zapadlo

„Měsíc jsem měla v hlavě ohňostroj a nemyslela na nic jiného. Přemýšlela jsem, jestli to není jen nějaký únik nebo moje hysterická póza jako umělkyně. Ale uvědomila jsem si, že je to realita. A pak se mi ulevilo,” říká divadelní režisérka Daniela Špinar, která prochází tranzicí. „Jsme normální lidi, jen tam byla disproporce v narození. Chci o tom víc mluvit, i když je to minoritní téma,” dodává.

