Splavcová: Mateřských škol je dost, kapacita pro dvouleté děti je ale nedostatečná

Podle dat české školní inspekce je čtvrtina žádostí o přijetí do mateřských škol zamítnutá, drtivá většina dětí se ale do školek dostane. Týká se to však jen dětí starších tří let, ty mladší na místo nárok nemají. „Na umisťování dětí mladších tří let stále nemáme dostatečné kapacity. Samotné volné místo není totiž tou jedinou podmínkou," říká Hana Splavcová, předsedkyně výboru API

