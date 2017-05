Spolupráce s Babišem byla moje největší životní chyba, je to podnikatelský gauner, říká Rada

dnes | Budu bojovat za pravdu, vím, že české právní prostředí je špatné, jde mi o to, abych lidem otevřel oči, Babiš všechno v Jevišovicích pozabíjel, propustil 2/3 lidí, pěstuje řepku a chová krávy, nic jiného. Pesticidem postříkané pole bylo za to, že nedržím hubu, chce mě dostat, abych nemluvil a zalezl do díry a nechal ho, aby prováděl v republice to, co provádí, lidí jako já jsou stovky, jenže se bojí a nemluví, říká zemědělec Bohumír Rada o údajných podnikatelských praktikách Andreje Babiše a jeho Agrofertu.