Spor o Gretu: Zneužila ji klimatická mafie, lidi strašíme apokalypsou, tvrdí Kremlík

dnes | Greta Thunbergová je dívka, kterou zneužívá její okolí. Mládeži vštěpujeme, že žijí na umírající planetě, že nemají budoucnost, je to bezohledné, říká klimaskeptik Vítězslav Kremlík. Mladí lidé pochopili, že věc je vážná, reagují na to po svém a upozorňují politiky, že je třeba něco zásadního dělat, oponuje někdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan a kritizuje osobní útoky vůči mladé švédské aktivistce. Lidé se nebaví o tom, co Greta říká a co přináší. O tom bychom měli hovořit, míní. Nechci budoucnost, kde naše děti nebudou moci jíst maso nebo létat letadlem. Měli bychom být hrdí na to, co jsme ve 20. století dokázali, říká Kremlík.