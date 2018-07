Spor o Pocheho? Babiš se musí pochlapit, je jako pošťák, co nosí nominace na Hrad, říká Netolický

dnes | Předseda vlády by měl podat kompetenční žalobu, tento spor je zásadní pro náš ústavní systém, míní místopředseda ČSSD Martin Netolický. Sociálním demokratům se zatím nepodařilo prosadit Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí, prezident ho odmítl jmenovat. ČSSD by měla vytvořit takový tlak na Andreje Babiše, aby se k žalobě odhodlal, účelový výklad ústavy, který předvádí prezident, je stále účelovější, říká Netolický. Prozatím chci věřit tomu, že nejsme méněcenný koaliční partner, dodává.