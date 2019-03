Srovnají se penze žen a mužů? Ženy dělají doma víc neplacené práce, tvrdí Nerudová

dnes | Solidarita musí v systému existovat, neplacená práce, kterou ženy nebo pečující osoby vykonávají, by měla být nějak ohodnocena, říká předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. Komise má přijít s návrhy, jak rozdíly v penzích mužů a žen odstranit. Většina žen v šedesáti letech se bojí rozvést, protože by byly uvrženy do chudoby, v případě úmrtí manžela jim hrozí třiapůlkrát častěji než mužům, popisuje. Lidé nemají v systém důvěru, chceme, aby neodcházeli do předčasného důchodu, dodává Nerudová.