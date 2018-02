Starým Chinaski chyběla vášeň, sloužil jsem své kapele, chci zas hrábnout do kytar, říká Malátný

dnes | Chinaski jsem založil, cítil jsem právo a povinnost, aby to bylo podle mě. O změnách v kapele jsem uvažoval několik let. Cítil jsem, že každý z kluků si vyprofiloval svůj nástroj a viděl by budoucnost někde jinde, říká Michal Malátný, zakladatel a frontman Chinaski. Dodává, že kapela ve staré sestavě už byla moc vypiplaná. Chci, aby to mělo tu energii, jako když jsme začínali, aby to bylo syrovější a opravdovější, říká Malátný.