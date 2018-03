Stávka studentů? Nejsme usmrkánci, společnost se musí postavit na obranu ústavy, říká Louženský

dnes | Nemůžeme rezignovat jen na to, že dojdeme k volbám a odevzdáme hlas, upozorňuje Luboš Louženský, student DAMU a organizátor chystané čtvrteční stávky. Při ní chtějí studenti v poledne vyjít do ulic a dát najevo nesouhlas s chováním prezidenta Miloše Zemana, kroky vlády v demisi nebo volbou Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Občanská společnost musí dávat politikům zpětnou vazbu, říká Louženský. Nezpochybňujeme výsledky voleb, je ale třeba trvat na některých morálních standardech, nemyslíme si, že je morálně správné, aby vláda v demisi dělala všechno.