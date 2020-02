Je to fatální selhání, historik nemůže vzít kus papíru s razítkem a říkat, že je to pravda, říká nový šéf Památníku Lidice Eduard Stehlík. Historik musí dát do souvislostí, za jakých okolností dokument vznikl a kdo ho napsal. Dokument, na kterém Vojtěch Kyncl postavil obvinění Alžběty Doležalové z údajného udání Štěpánky Mikešové, vznikl půl roku po konci války. Stehlík ho považuje za účelový.