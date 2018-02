Stíhaný Babiš? Všem přeji, aby věc došla k soudu, až tam vyvrcholí spravedlivý proces, říká Zeman

dnes | My nejsme ti zlí, jen dbáme na to, aby byla dodržována pravidla, na kterých je společnost postavena, tvrdí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Slova Andreje Babiše o tom, že je v Česku možné objednat si trestní stíhání, odmítá. Každý takový výrok, který není opodstatněný, podkopává důvěru lidí ve spravedlnost a ta spravedlnost se nemůže bránit, říká. Připouští, že případný osvobozující verdikt v premiérově kauze by mohl tuzemskou justici poškodit. Toho, že někdo bude volat po mé rezignaci nebo mě odvolá, se nebojím, dodává.