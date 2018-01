Stopem po Africe? Jsem velkej pankáč, viděl jsem milion ňader, v Kongu mi šlo o život, říká Poláček

dnes | Stopoval jsem od svých patnácti, ale už nikdy stopovat nebudu, nejlíp se píše o chvílích, kdy umírám. Do Konga se nikdy nechci vrátit, to, jak špatně se tam cítíte, se nedá s ničím srovnat, říká Tomáš Poláček, který měl za cíl do svých čtyřiceti projet stopem celý svět. Dodává, že na své cesty se příliš nepřipravuje, většinou ani neví, jaké počasí je v zemích, kam jede. Při stopu Afrikou málem umřel na malárii, nakonec mu zachránili život v Rabatu v nemocnici.