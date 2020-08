Pokud byl pan ředitel sám v kontaktu s někým, kdo byl nakažený, mohl nakazit zaměstnance. Účastnil se kolektivního vyjednávání 27. července, říká šéf odborů pražských strážníků Richard Krbek. Podle něj to byl právě ředitel Eduard Šuster, kdo napsal kritický článek na adresu hygieniků a pak jeho autora hájil v médiích. Nepřijde mi to fér, vypadá to, jako kdyby si takhle vyřizoval účty, míní Krbek.