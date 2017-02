Stropnický: V ANO není sebemenší revolta, nasazení Babiše je zdrcující, spolupráci s KSČM vylučuji

dnes | Že bychom i s dobrým volebním výsledkem mohli zůstat na střídačce vyloučeno není. Spolupráce s KSČM je pro mě na vládní úrovni nepřijatelná, říká ministr obrany Martin Stropnický. Útoků na Babiše je podle něj tolik, že voliči se už ani nevyznají v tom, co je fabulace a co potřebuje prověřit. Na programu sněmu prý výběr kandidáta na prezidenta není, to přijde na řadu až budou finalizované volební kandidátky a volební program strany.