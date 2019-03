Suchý: Režim mě diskriminoval 20 let, antichartisty neodsuzuji, šlo jim o existenci

dnes | Za minulého režimu jsem proklouzával mezi prsty, antichartu jsem nepodepsal, zanevřeli na mě, nesměl jsem nic. Ty, co ji ale podepsali, neodsuzuju, šlo jim o práci a existenci, říká herec, textař a divadelník Jiří Suchý. Divadlo Semafor, které spolu s Jiřím Šlitrem založil, letos oslaví 60 let. I dnes zůstáváme věrni našim zásadám, na kterých jsme vznikli, u nás lidé chtějí humor a hudbu, ale je třeba jít i trochu s dobou. Slovo legenda nemám rád, to musí člověk nejdřív umřít, já budu bilancovat až ve stáří, dodává.