Superdebata DVTV: Vládlo by ANO s SPD? Shodnou se koalice? A funguje Babišova kampaň?

Než mít předčasné volby, tak bych si sedl ke stolu se všemi, povolebních řešení je celá řada a jednat by se mělo s každým, říká Radek Vondráček z hnutí ANO. Za koalici Spolu spolupráci s ANO vylučujeme, je to mafiánské hnutí, tvrdí Markéta Pekarová Adamová. S kým si strany dokáží představit spolupráci, a s kým ji vylučují? Jaké mají řešení inflace? Co by politici dělali, kdyby znovu udeřil covid?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!