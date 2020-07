Varovali jsme, že je potřeba se mezi první a druhou vlnou připravit, stát toho ale v oblasti epidemiologické a zdravotní politiky nebyl schopen, říká člen NERV Jan Švejnar. Česko by si podle něj mohlo dovolit vyšší schodek rozpočtu než 500 miliard, peníze by ale musela vláda utratit chytře. Zaplatí to budoucí generace, které budou bohatší. Ekonomická pomoc je ale strašně pomalá, upozorňuje.