Vir je specificky nastaven na člověka, proto existují teorie, že byl vytvořen uměle. Promořit populaci může trvat roky. Je otázka jak a jaká epidemiologická opatření udělat. Koronavir by neměl zanechávat dlouhodobé následky, ale může docházet k rozvoji autoimunitní reakce, ale netušíme, co může vyvolat. Vysoké dávky vitamínu C by měl člověk konzultovat s lékařem, říká imunolog Jaroslav Svoboda.