Matovič se trefil do emoce a byl zcela konkrétní a autentický. Slováci mu to uvěřili, protože to dělá už 10 let. Slibuje revoluční kroky. Nebral politické mrtvoly, sebral některým stranách významné postavy, které měly autoritu. Nejvíc záleží na Matovičovi, na jeho poslancích ani tolik ne. Buď bude velký lídr nebo se to rozsype, říká Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí.