Velmi pravděpodobně přijdou nové komplikace a my na ně musíme být připravení. A to nejsme. Pokud bude péče probíhat tak chaoticky jako dnes, může se stát, že odpadnou celá oddělení, míní poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Dokud budeme mít lékaře, půjde to dobře, ale v okamžiku, kdy odejdou do karantény, se celý systém zhroutí. To není poplašná zpráva, to je konstatování, že musíme něco udělat, dodává.