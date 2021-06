Představa, že by Rusko zaplatilo nějaké odškodnění, je naivní. Ale bude mi stačit, když dojde byť jen k formálnímu odsouzení pachatelů. Pokud to znamená, že se Česko odkloní od Ruska, tak smrt mého otce, byť to byla cena vysoká, nebyla zbytečná, říká právník Ondřej Havránek. Výroky ministryně spravedlnosti jsou zarážející, spolu s prezidentem šířili dezinformace, dodává.