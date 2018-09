Tělo řeklo dost, vyhořela jsem, v běhu jsem našla smysl života, říká nová rekordmanka

dnes | Když běžím, cítím se šťastná, na lyžích už to byla nudná práce, líčí Eva Vrabcová-Nývltová, bronzová maratonkyně z nedávného evropského šampionátu. Ještě před pár lety byla úspěšnou běžkyní na lyžích, pak ale prchla k atletice. V lyžování jsem cítila rivalitu a čekání na moje chyby, běhání jsem si našla sama a byla to radost, popisuje žena, která na trati v Berlíně překonala národní rekord. Vrcholový sport zdravý není, každý se pere se svými démony, ale stojí to za to, dodává vytrvalkyně.