Trash Hero: Sbírání odpadků je cool, chceme změnit svět, potřebujeme jen pytle a rukavice

dnes | Sebrali jsme už 500 tun odpadu, nepotřebujeme peníze, ale lidi, co budou ochotní, jsme největší světoví popeláři, za celou dobu se k nám připojilo už 85 tisíc lidí, říká Jan Bareš, spoluzakladatel dobrovolnické organizace Trash Hero, která především v zemích třetího světa sbírá plastový odpad. Dodává, že 40 procent plastového odpadu prý tvoří obalové materiály, věříme prý, že co je v plastu, je čisté. Podle něj je klíčem k řešení problému snížení světové produkce plastu, a to se bez pomoci politiků neobejde.