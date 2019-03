Trest pro Češku v Pákistánu je vítězstvím, na odvolání bude čekat roky, říká Engelová

dnes | Za množství drogy, které pašovala, mohla dostat až 20 let, dostala ale nejnižší možnou hranici, pro Terezu Hlůškovou je to velké vítězství, míní novinářka Tereza Engelová. Za pašování 9 kg heroinu si má Češka podle dnešního verdiktu odpykat osm let a osm měsíců. Pokud se odvolá, tak bude na verdikt čekat několik let, nejspíše se bude stěhovat do jiné věznice, kde bude muset pracovat, nebude tam mít asi moc soukromí, zprávy, podle kterých bude muset konvertovat k islámu, nejsou pravda, dodává Engelová.