Nesedí nám ta nerovnost, že někteří jsou hodně bohatí a někteří hodně chudí. Kdyby byli bohatí všichni, tak by to nevadilo, protože by měli rovné podmínky. Běžní občané teď trpí rozmary nejbohatšího procenta, říká spolupředsedkyně Levice Markéta Juřicová. Prosazujeme družstevní model podnikání, který je lepší, než když si manažer určí nějakou odměnu a zaměstnanci dostanou několikrát menší, dodává.