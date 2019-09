Po volbách jsme zaznamenali neuvěřitelný nárůst předplatitelů, teď už to ale umíme sami, zlepšili jsme se a ve světě se děje hodně závažných věcí, kterým lidé chtějí rozumět, popisuje CEO The New York Times Mark Thompson. Nejlepší odpovědí na útoky proti médiím je zaměstnat víc investigativních novinářů. A tak zatímco všichni ostatní novináře propouštějí, my zaměstnáváme stále nové, říká.