„Značku Afka jsem stvořila pro městské nomády, kteří jsou od rána do večera na nohou. Ráno si halenku vezmete do práce a večer ji pomocí pásků upravíte na večírek. Je to morfující móda,” vysvětluje návrhářka Vendula Niklová. „Používám materiály, které byly odsouzené k vyhození. Některé jsou staré i více než třicet let,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!