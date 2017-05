Umíráme na nemoci z výživy nad plným talířem jídla, už nevíme, co a jak jíst, tvrdí Přibyl

dnes | Lidé jsou pernamentně podviživení, jsou to procesy, které probíhají dlouhodobě, často to vede až k autoimunitním onemocněním, zvlášť u dětí, které nejsou kojené, stavět výživu dětí na konzervách je špatně, tvrdí konzultant pro personalizovanou výživu Jakub Přibyl. Dodává, že většinu lidí jídlo stresuje, už prý nevíme, co jíst. U dětí jsou z hlediska výživy zásadní první tři roky života a se špatnou výživou jejich vývoj nemůže fungovat správně. Umíráme prý na nemoci z výživy nad plným talířem jídla, podle jeho názoru je správná cesta přistupovat k výživě tak, že jsme na trhu s potravinami a musíme si najít ten správný výživový vkus.