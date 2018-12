Ušel 4 500 kilometrů za 121 dnů: Donutil mě strach ze smrti, 20 let jsem jen pracoval

dnes | Ve čtyřiceti jsem si přetrhl achillovku, do té doby jsem dvacet let jen pracoval, hodně jídla, pití a stres. Lékaři mi řekli, že když budu žít dál tímto stylem, do pěti let budu mít funus. Zcela jsem změnil životosprávu a do půl roku chodil 50 km denně. Je to jako droga, říká Jakub Čech, uznávaný filmový zvukař, který propadl dálkovým pochodům. Přešel například Pacific Crest Trail v délce 4 500 km. Dodává, že nejnáročnější jsou pro něj návraty do normálního života, kdy je ještě měsíc jeho hlava na cestě.