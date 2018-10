Útok mamby? Prý to byl pokus o sebevraždu. Mít mambu doma má být zakázáno, říká Bobek

dnes | Objevují se informace, že žena se nechala mambou uštknout záměrně, prý to byl pokus o sebevraždu. Podle mého názoru by nemělo být možné chovat extrémně nebezpečné hady v bytových domech. Ptám se, jak je možné, že si někdo se sebevražednými úmysly může domů poměrně snadno na černém trhu pořídit mambu zelenou, říká Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha. Podle Bobka se nedá předpokládat, že had je mrtvý, naopak si myslí, že na 90 % bude mamba živá. Dodává, že je přesvědčen, že do činžáku tito hadi rozhodně nepatří.