Protože jsou nemocnice přetížené, musí řidiči sanitek rozhodovat, koho má ještě smysl převážet do nemocnice. Přitom na to nejsou vyškolení. Lidé umírají i v čekárnách, popisuje situaci v New Yorku konzultantka mezinárodních rozvojových projektů Zuzana Boehmová. To, co se děje, se dalo předpokládat. Je třeba ignorovat vše, co říká Donald Trump, protože je to buď lež, mystifikace nebo omyl, dodává.