V Osvětimi se našlo sedm tun vlasů, nacisté z nich vyráběli i ponožky, říká Rychlík

dnes | Ostříhání vězňů bylo jednou z nejpotupnějších věcí, které se lidským bytostem staly, podobně jako v indiánských kmenech skalpování, líčí etnolog a vědecký novinář Martin Rychlík, autor knihy Dějiny vlasů. V ní popsal historii vlasů, vousů i chlupů a jejich roli v lidském vývoji. Dříve byly vlasy důležitější než dnes. Nemohli jste nosit, co jste chtěli, ale to, co vám určovala vaše společenská role, vysvětluje. Vlasy jsou podle něj i znakem sexuální dostupnosti. Hypermaskulinní formou úpravy je holá hlava a hustý plnovous, říká Rychlík.