V síti: Fotky penisů, nabídka trojky, dívky jako masturbační prostředek, říká Klusák

dnes | Muži posílali dívkám, o kterých si mysleli, že jim je 12, fotografie ztopořených penisů, používali velmi sofistikované fígle, vystupují i pod falešnými profily. Nebyl tam nikdo, kdo by se dvořil, dívky používají jako masturbační prostředek. Není to jeden typ, je to od studentů medicíny po taxikáře. Byly tam případy vydírání a vyhrožování, to jsme hlásili policii, dvě ze tří hereček potřebují teď psychoterapii, říká dokumentarista Vít Klusák. Ve svém chystaném filmu V síti mapuje zneužívání dětí na internetu. Více než dvacetkrát jsme se s nimi sešli, jeden přivedl přítelkyni a dívce nabízeli trojku, jiní ze schůzky utekli, dodává.