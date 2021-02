Není jednoduché dívat se dopředu, situace není jednoduchá, ještě jsme se v takové situaci nevyskytli, po bitvě je každý generál, nevím, jaký premiér by to zvládl lépe, říká poslanec za ANO Rostislav Vyzula. V žádném případě to nemuselo dojít tak daleko, měli jsme být tvrdší a žádat výměnu premiéra, chceme, aby opatření byla zdůvodněná a sledovaná, říká poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.