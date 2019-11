Vědecká komunita je někdy až příliš slepá k tomu, co lidé dokážou, díky technologii CRISPR můžeme měnit DNA, je to strašně jednoduché, naučíme vás to za týden. Využití to může mít v protinádorové léčbě, daly by se tím vyřešit dědičně přenášené mutace, říká biochemik Vojtěch Adam, který pracuje na léku proti rakovině. Rozhovor jsme natočili na TEDx Prague 2019.