Vědec stvořil geneticky upravené děti. Nejsou to žádní Frankensteinové, říká Svoboda

dnes | Je to etický problém, experiment udělal tajně, měl souhlas pacientů, ale ne etické komise, my podobné modifikace provádíme na myších, ale zvíře je něco jiného než pacient, míní molekulární biolog Petr Svoboda. Čínský vědec tvrdí, že geneticky upravil plody, z nichž se pak narodila dvojčata, která díky tomu mají mít nižší riziko nákazy virem HIV. Chtěl být první, předběhl kolegy, tragédie to není, vedlejší poškození zřejmě nebude nijak zásadní, říká Svoboda.