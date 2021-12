Vencl: Otužování může změnit život, je to všelék. Úzkostně se držíme v komfortní zóně

Lidé mají tendenci mi napsat, že díky otužování zažijí něco, co do té doby nezažili, může to být všelék. Vnitřně to lidem spravuje myšlení i tělo a říkají, že je to nový začátek. Wim Hof je průkopník, ale některé jeho metody jsou už překonány, říká David Vencl, světový rekordman v plavání pod ledem a freediver. Úzkostlivě se držíme v komfortní zóně, je třeba to rozšířit, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!