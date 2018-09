Věřil jsem, že plynové komory neexistovaly, stydím se za to, říká bývalý neonacista

dnes | Je nepříjemné vidět, co jsem si tehdy myslel a považoval za chytré, pochyby jsme ale měl po celou dobu, tvrdí Christian Ernst Weissgerber. Původem východní Němec, který jako malé dítě přišel o matku a zažil domácí násilí, se postupně stal nejvýraznější postavou neonacistického hnutí v Durynsku. Bylo to osvobozující oproti tomu, co jsem zažíval doma, popisuje. Před lety scénu opustil a dnes mimo jiné přednáší na školách o hrozbách extremismu. Projevy xenofobie a rasismu jsou dnes mnohem otevřenější, zvýšila se jejich hlasitost i intenzita, říká.