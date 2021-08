Byly predikce, že Kábul bude dobyt za tři měsíce, nepočítalo se s tím, že to půjde tak rychle. Na palubě armádního letadla byla už většina osazenstva spolupracovníci afghánského původu, je zázrak, že jsme jeden let vybavili, většina evropských zemí nedokázala ani to, říká předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondřej Veselý z ČSSD. Stát postupoval podle zpravodajských informací, dodává.