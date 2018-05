Čapek: Většina učitelů učí špatně, ale moderní učitelé čelí posměchu kolegů i nevraživosti vedení

dnes | Ze vzdělávání je čtyřletá olympiáda, která končí jedním závodem, státní maturita vše unifikuje, žáci se spolu nemají měřit maturitou. Vzdělávání má být o nadšení a energii, a ne o strachu ze špatných známek a neúspěchu, říká Robert Čapek, pedagog a školní psycholog. Dodává, že na státní škole je učitel učící moderně terčem posměchu kolegů a často i nevraživosti vedení. Vzdělanost podle něj neleží jen kolem povinné maturity z matematiky, naopak by matematiku vůbec nezkoušel, žáci prý potřebují hlavně dovednosti a to, co je připraví na život. Pedagogické fakulty selhávají, učitelé neodvádí dobrou práci ve třídě, rezignovali prý na lepší veřejné školství.