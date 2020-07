Krádež pěti housek v nouzovém stavu se neměla k soudu vůbec dostat pro společenskou nezávažnost. Nejde o rabování. Je to netypický příklad, ukazuje to na nedostatek platné právní úpravy. Rozsudek nemůže připadat spravedlivý nikomu, ale jednalo se o recidivistu, to jsou okolnosti, které zvyšují jeho závažnost, říká Jiří Jelínek, vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty UK.