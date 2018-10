Viewegh: Moje knihy jako hvězdná pěchota? To mě zasáhlo. Reiner lže, byl jsem naivní

dnes | Bylo to o penězích, bohužel. Ten konflikt se odehrál v době, kdy jsem na tom byl velmi špatně. Byl jsem ekonomicky naivní a nehlídal výši nákladů a ekonomické uzávěrky. Nikdy jsme s Reinerem neřešili, jaká bude propagace, právě proto, že tam bylo přátelství, důvěřoval jsem mu. Vím jen, že to dělal blbě, knihy v knihkupectvích nebyly. To, že Reiner naznačuje, že polovina mých knih jsou jeho věty nebo odstavce, je bohapustá lež, říká Michal Viewegh o rozchodu se svým dlouholetým nakladatelem Martinem Reinerem. Dodává, že nemoc ho změnila a nyní píše jinak, ale u Euromedia má poprvé reklamu a je znovu úspěšný.